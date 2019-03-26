Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.37
$
64.60
72.82
73.05
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.45
Индексы и котировки Brent
67.73
+0.19 Золото
1318.98
+0.08 РТС
1231.86
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
26.03
1.1316
+0.0072
11.03
1.1245
22.03
12.03
28.02

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Airbus поставит в Китай 300 аэробусов A320 и A350, общая сумма контракта составит 300 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает агентство Reuters.
Заключение контракта совпало с визитом в страну лидера КНР Си Цзиньпина. Последний раз сопоставимый по объемам заказ на самолеты Китай сделал у американской компании Boeing в 2017 году после визита Дональда трампа в Пекин. Сейчас, на фоне отказа от ряда моделей Boeing (737 MAX 8 и 9) по всему миру, Китай решил закупить продукцию европейского концерна — конкурента компании. Некоторые эксперты связывают такое решение и с напряженностью в китайско-американских отношениях.
"Заключение крупного (авиационного) контракта … является важным шагом вперед и отличным сигналом в нынешних условиях", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в совместном обращении со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
Российская Газета: последние новости
Позитивный прогноз по доллару на 2019 год стал реальнее Курс евро опустился ниже 74 рублей Что произойдет с рублем после заседания Банка России
Рынки , Компании , Экономика , Цзиньпин Си , Boeing
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение