Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро

Airbus поставит в Китай 300 аэробусов A320 и A350, общая сумма контракта составит 300 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает агентство Reuters.

Заключение контракта совпало с визитом в страну лидера КНР Си Цзиньпина . Последний раз сопоставимый по объемам заказ на самолеты Китай сделал у американской компании Boeing в 2017 году после визита Дональда трампа в Пекин. Сейчас, на фоне отказа от ряда моделей Boeing (737 MAX 8 и 9) по всему миру, Китай решил закупить продукцию европейского концерна — конкурента компании. Некоторые эксперты связывают такое решение и с напряженностью в китайско-американских отношениях.

"Заключение крупного (авиационного) контракта … является важным шагом вперед и отличным сигналом в нынешних условиях", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в совместном обращении со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.