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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опутсился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16%, до отметки 1 227,97.
«По нашему мнению, отсутствие явных негативных факторов, пока позволяет российскому рынку сохранить позитивный импульс, однако негативные корпоративные новости могут оказать сдерживающее влияние. Сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 2 500—2 530 пунктов, среднесрочно мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов..
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Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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