Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опутсился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16%, до отметки 1 227,97.