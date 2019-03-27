Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.58
$
64.91
73.10
65.75
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.50
Индексы и котировки Brent
68.02
–0.07 Золото
1318.18
–0.01 РТС
1214.56
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
27.03
1.1280
–0.0006
12.03
1.1286
24.03
13.03
01.03

Доллар стремится к уровню 65 рублей 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Без внешней поддержки фондовый рынок РФ оказался на отрицательной территории. При этом европейские индексы снижаются на очередном ухудшении отношения инвесторов к риску.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 16:41 мск доллар подорожал на 41,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,8175 рубля, а европейская валюта стала дороже на 32 копейки и равнялась 72,91 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 16:57 мск снизился на 0,69%, до 2495,38 пункта, индекс РТС потерял 1,35%, составив 1213,32 пункта.
Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, нефтяные котировки также показывают слабую положительную динамику. При этом долларовый индекс ощущает на себе дополнительное давление со стороны валютного фактора.
Российская валюта торгуется под давлением и соответствует динамике валют развивающегося сегмента, полагает аналитик. По его словам, инвесторы испытывают беспокойство по поводу перспектив замедления темпов роста мировой экономики. В то же время рубль не получает значительной поддержки и от нефтяного рынка, где намечаются признаки коррекции, говорит Николаев. Учитывая санкционные, геополитические и нефтяные риски, угроза пробоя уровня 65 рублей возрастает, считает эксперт.
Как ранее писал News.ru, некоторые крупные игроки рынка ставят на падение рубля. Как следует из аналитического обзора Райффайзенбанка, об этом может свидетельствовать сужение коротких базисных спредов до близких к минимальным величинам.
News.ru: последние новости
ЕС попросит Лондон отложить Brexit на год ЦБ понизил курсы доллара и евро Российская валюта укрепляется на открытии торгов
Комментарии
Рынки , Геннадий Николаев , Райффайзенбанк Австрия , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев сообщил о запрете Дании строить «Северный поток-2»
Россия подарила Киргизии огромную сумму72
Иностранцы потеснили россиян на рынке жилья
Крымскую госдачу генсеков СССР продадут за миллиард
Успеет ли Россия освоить рынок газа в Китае1
Видео
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение