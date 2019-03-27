Доллар стремится к уровню 65 рублей

Без внешней поддержки фондовый рынок РФ оказался на отрицательной территории. При этом европейские индексы снижаются на очередном ухудшении отношения инвесторов к риску.

Так, согласно данным Московской Биржи , к 16:41 мск доллар подорожал на 41,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,8175 рубля, а европейская валюта стала дороже на 32 копейки и равнялась 72,91 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 16:57 мск снизился на 0,69%, до 2495,38 пункта, индекс РТС потерял 1,35%, составив 1213,32 пункта.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев , нефтяные котировки также показывают слабую положительную динамику. При этом долларовый индекс ощущает на себе дополнительное давление со стороны валютного фактора.

Российская валюта торгуется под давлением и соответствует динамике валют развивающегося сегмента, полагает аналитик. По его словам, инвесторы испытывают беспокойство по поводу перспектив замедления темпов роста мировой экономики. В то же время рубль не получает значительной поддержки и от нефтяного рынка, где намечаются признаки коррекции, говорит Николаев. Учитывая санкционные, геополитические и нефтяные риски, угроза пробоя уровня 65 рублей возрастает, считает эксперт.