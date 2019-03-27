Доллар стремится к уровню 65 рублей 

Без внешней поддержки фондовый рынок РФ оказался на отрицательной территории. При этом европейские индексы снижаются на очередном ухудшении отношения инвесторов к риску.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 16:41 мск доллар подорожал на 41,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,8175 рубля, а европейская валюта стала дороже на 32 копейки и равнялась 72,91 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 16:57 мск снизился на 0,69%, до 2495,38 пункта, индекс РТС потерял 1,35%, составив 1213,32 пункта.
Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, нефтяные котировки также показывают слабую положительную динамику. При этом долларовый индекс ощущает на себе дополнительное давление со стороны валютного фактора.
Российская валюта торгуется под давлением и соответствует динамике валют развивающегося сегмента, полагает аналитик. По его словам, инвесторы испытывают беспокойство по поводу перспектив замедления темпов роста мировой экономики. В то же время рубль не получает значительной поддержки и от нефтяного рынка, где намечаются признаки коррекции, говорит Николаев. Учитывая санкционные, геополитические и нефтяные риски, угроза пробоя уровня 65 рублей возрастает, считает эксперт.
Как ранее писал News.ru, некоторые крупные игроки рынка ставят на падение рубля. Как следует из аналитического обзора Райффайзенбанка, об этом может свидетельствовать сужение коротких базисных спредов до близких к минимальным величинам.