Нефть рухнула ниже психологической отметки

Нефть упала ниже психологической отметки

Стоимость нефти Brent на торгах в среду, 5 июня, пробила психологическую отметку и упала ниже 60 долларов за баррель впервые с 28 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в 18:41 по московскому времени упала на 3,2 процента и опустилась до отметки в 59,19 доллара за баррель. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI в среду потеряла более пяти процентов и по состоянию на 18:49 по московскому времени опустилась до 50,7 доллара. Это также минимальная цена с начала января текущего года.