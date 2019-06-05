Нефть рухнула ниже психологической отметки

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Нефть упала ниже психологической отметки 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Стоимость нефти Brent на торгах в среду, 5 июня, пробила психологическую отметку и упала ниже 60 долларов за баррель впервые с 28 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Эксперты назвали причины резкого падения цен на нефть
Согласно ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в 18:41 по московскому времени упала на 3,2 процента и опустилась до отметки в 59,19 доллара за баррель. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI в среду потеряла более пяти процентов и по состоянию на 18:49 по московскому времени опустилась до 50,7 доллара. Это также минимальная цена с начала января текущего года.
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