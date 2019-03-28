«Взял курс на дно»: эксперты дали валютный совет россиянам

Финансовые аналитики, опрошенные «Московским комсомольцем», рассказали, почему рубль после трёх месяцев укрепления начал дешеветь и чего ждать в ближайшее время от российской валюты.

По словам экспертов, 28 марта курс доллара преодолел психологически важный предел в 65 рублей. С этого момента, считают аналитики, рубль «взял курс на дно».

Этому способствует ряд причин, главная из которых — начавшая дешеветь на мировых биржах нефть. Падение стоимости энергоресурса, к которой привязан рубль, может приобрести ещё более устрашающие темпы, считают специалисты. Это подтверждает Центробанк , который констатировал, что «риски превышения предложения над спросом на рынке нефти остаются повышенными».

Обвал рубля также может спровоцировать массовое избавление биржевых игроков от валюты развивающихся стран. Причём процесс, по словам старшего аналитика компании «Финам» Сергея Дроздова, уже запущен. Например, от «атаки на мягкие валюты» уже пострадали турецкая лира и бразильский реал, которые без видимых внутренних причин подешевели на 5-8%. Похожая судьба вполне может ждать и рубль. Причём, если курс доллара достигнет отметки в 65,20 рубля, то, по словам специалистов, в ближайшее время стоимость доллара может подняться до 69 рублей.

Поэтому аналитики советуют тем, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте, пополнять запасы долларов и евро прямо сейчас, поскольку позже «за валютными зигзагами будет не угнаться».