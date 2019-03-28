Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.00
$
65.05
73.06
73.22
Прогноз
01.04 – 08.04
$
64.37
72.71
Индексы и котировки Brent
67.97
+0.10 Золото
1290.10
+0.00 РТС
1207.31
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
28.03
1.1222
–0.0081
14.03
1.1303
25.03
14.03
03.03

«Взял курс на дно»: эксперты дали валютный совет россиянам 

Рамблер 2 часа назад
Финансовые аналитики, опрошенные «Московским комсомольцем», рассказали, почему рубль после трёх месяцев укрепления начал дешеветь и чего ждать в ближайшее время от российской валюты.
По словам экспертов, 28 марта курс доллара преодолел психологически важный предел в 65 рублей. С этого момента, считают аналитики, рубль «взял курс на дно».
Этому способствует ряд причин, главная из которых — начавшая дешеветь на мировых биржах нефть. Падение стоимости энергоресурса, к которой привязан рубль, может приобрести ещё более устрашающие темпы, считают специалисты. Это подтверждает Центробанк, который констатировал, что «риски превышения предложения над спросом на рынке нефти остаются повышенными».
Обвал рубля также может спровоцировать массовое избавление биржевых игроков от валюты развивающихся стран. Причём процесс, по словам старшего аналитика компании «Финам» Сергея Дроздова, уже запущен. Например, от «атаки на мягкие валюты» уже пострадали турецкая лира и бразильский реал, которые без видимых внутренних причин подешевели на 5-8%. Похожая судьба вполне может ждать и рубль. Причём, если курс доллара достигнет отметки в 65,20 рубля, то, по словам специалистов, в ближайшее время стоимость доллара может подняться до 69 рублей.
Поэтому аналитики советуют тем, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте, пополнять запасы долларов и евро прямо сейчас, поскольку позже «за валютными зигзагами будет не угнаться».
Комментарии159
Рынки , Видео , Центральный банк России , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теперь с Google борются целые государства
В этих районах Москвы никто не хочет жить
Ввоз турецких помидоров предложили увеличить
Терпение лопнуло: Россия тормозит санкционку из Белоруссии12
РАН: «Северный поток-2» построят в любом случае4
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение