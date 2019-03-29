Фондовые торги в РФ начались в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,6% до отметки 1 214,54.