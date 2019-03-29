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Фондовые торги в РФ начались в плюсе 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,6% до отметки 1 214,54.
«Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 465—-2 515 пунктов, по индексу РТС — 1 195—1 220 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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