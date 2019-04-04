Акции «Полюса» упали на Мосбирже на 3% на новостях о продаже акций структурой Керимова

Акции золотодобывающей компании "Полюс" подешевели в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — до 5 160 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Акции снижаются на фоне новости о том, что Polyus Gold International Ltd. — контролирующая структура "Полюса" — продала 3,84% акций золотодобытчика за $390 млн (или $76 за акцию). Таким образом, дисконт к цене акций на закрытии торгов Московской биржи 3 апреля составил около 6,9%. "Полюс" — крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республике Саха (Якутия). В 2018 году компания добыла 2,4 млн унций золота. Основным бенефициаром является сын Сулеймана Керимова Саид.