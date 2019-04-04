Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.45
73.40
73.55
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.50
73.50
Индексы и котировки Brent
69.01
–0.26 Золото
1292.10
–0.04 РТС
1216.17
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
04.04
1.1232
–0.0181
20.03
1.1413
01.04
21.03
10.03

Акции «Полюса» упали на Мосбирже на 3% на новостях о продаже акций структурой Керимова 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции золотодобывающей компании "Полюс" подешевели в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — до 5 160 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Акции снижаются на фоне новости о том, что Polyus Gold International Ltd. — контролирующая структура "Полюса" — продала 3,84% акций золотодобытчика за $390 млн (или $76 за акцию). Таким образом, дисконт к цене акций на закрытии торгов Московской биржи 3 апреля составил около 6,9%.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республике Саха (Якутия). В 2018 году компания добыла 2,4 млн унций золота. Основным бенефициаром является сын Сулеймана Керимова Саид.
ТАСС: последние новости
Курс доллара снизился до 65,25 рубля Курс биткойна превысил $5000 Старинная китайская чаша продана на аукционе в Гонконге за $4,3 млн
Рынки , Компании , Сулейман Керимов , Полюс Золото , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»4
Сын Рогозина лишился должности33
Максимальная ставка банков по вкладам снизилась
Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу2
США готовят новые санкции для России258
Видео
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Рубль приготовился к обвалу
Рынки
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь
Личный счет
Запретный плод: Минск попался
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение