Почему Китай резко нарастил закупки нефти в Иране и Венесуэле

С января по март 2019 года танкерные поставки нефти из Ирана и Венесуэлы в Китай выросли сразу на 78% и 192% соответственно. Пекин является крупнейшим кредитором Каракаса, а также активно инвестирует в проекты Тегерана. И теперь, как полагают эксперты, КНР пытается помочь своим энергетическим партнёрам на фоне санкций США. Но есть и другая причина, отмечают аналитики: Китай таким образом намерен защитить себя от давления американцев.

С начала 2019 года Китай резко увеличил закупки нефти у Ирана и Венесуэлы. С января по март объём морских поставок энергосырья на танкерах из исламской республики в КНР вырос на 78% (с 431,1 тыс. до 767,2 тыс. баррелей в сутки), а из латиноамериканской страны — на 192% (c 84,2 тыс. до 246,8 тыс. баррелей), согласно данным информационного портала TankerTrackers.

Как объяснили RT аналитики, активные закупки иранской и венесуэльской нефти со стороны Китая связаны с желанием Пекина поддержать своих энергетических партнёров на фоне давления США. В конце января Вашингтон ввёл ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petroleos de Venezuela, S. A. (PDVSA).

В общей сложности Штаты заблокировали активы компании на $7 млрд Более того, до конца 2019 года упущенная выгода PDVSA от санкций составит порядка $11 млрд Об этом ранее заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

В результате, по данным американского Управления энергетической информации (EIA), уже в середине марта Вашингтон полностью прекратил закупки нефти у Каракаса. При этом, согласно статистике ОПЕК , общий объём производства энергосырья в Венесуэле с января по февраль снизился на 164 тыс. баррелей в сутки — до 1 млн баррелей в день.

Впрочем, власти латиноамериканского государства незамедлительно отреагировали на действия Штатов, и стали наращивать экспорт углеводородов в Азию. Так, по данным TankerTrackers, уже в февраледоля США в морских поставках нефти танкерами из Венесуэлы сократилась с 21% практически до нуля, а Китая — выросла с 7% до 39%.

Как рассказал в интервью RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов , на сегодняшний день Пекин является крупнейшим кредитором Каракаса. Таким образом, на фоне экономического и политического кризиса в Венесуэле КНР пытается защитить свои финансовые вложения с помощью масштабных покупок нефти.

«Китай очень много инвестировал в Венесуэлу, и сейчас Каракас пытается погасить свой долг поставками нефти. Другими словами, сегодня отбиваются деньги, которые были вложены ранее. При этом для Китая очень важно сохранение у власти действующего правительства Мадуро, чтобы эти поставки продолжались и дальше», — пояснил Маслов.

Согласно подсчётам экспертов венесуэльской консалтинговой компании Ecoanalitica, в январе госдолг латиноамериканской республики перед Китаем составлял порядка $21 млрд Об этом ранее писал глава организации Асдрубаль Оливерос в своём Twitter. При этом, как отметила в беседе с RT заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова , общий объём вложений КНР в Венесуэлу, по разным оценкам, варьируется от $50 до $70 млрд

По словам эксперта, на текущий момент Пекин также всерьёз обеспокоен и защитой своих национальных интересов в Иране. Напомним, 8 мая 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки c исламской республикой и объявили о восстановлении действия санкций против неё. Основной пакет ограничений вступил в силу 5 ноября и распространяется на энергетический сектор и операции с центробанком ИРИ.

Как ранее отмечали в Госдепартаменте США , основная цель санкций — свести к нулю доходы Ирана от продажи нефти. При этом Белый дом дал отсрочку 180 дней некоторым крупным импортёрам иранского энергосырья. Так, вплоть до 5 мая 2019 года углеводороды у исламской республики могут свободно закупать Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Турция и Тайвань.

По словам экспертов, за отведённые полгода, по задумке американцев, партнёры Ирана должны перестроить структуру своего импорта и в итоге всё равно отказаться от дальнейшего сотрудничества с Тегераном. Как заявил 2 апреля спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, в настоящее время уже 23 государства полностью прекратили закупки нефти у исламской республики, сообщило ТАСС.

В то же время, согласно исследованию TankerTrackers, с января по март доля Китая в морских поставках нефти танкерами из Ирана выросла с 29,3% до 42,6%.

«Иран не имеет такой огромной задолженности перед Китаем, как Венесуэла, но остаётся одним из крупнейших поставщиков нефти в КНР. Кроме того, у китайских компаний есть интерес к работе на иранских нефтяных месторождениях, и при этом Пекин инвестирует в некоторые инфраструктурные проекты в исламской республике. Так что Китай действительно пытается оказать экономическую поддержку своим партнёрам, компенсируя санкции США против этих стран», — отметила Наталья Мильчакова.

Более того, согласно оценке Алексея Маслова, активное партнёрство с Ираном и Венесуэлой в сфере энергетики также напрямую связано с напряжёнными отношениями самого Китая с США. По словам эксперта, даже в случае успешного подписания торгового соглашения и окончания тарифной войны между двумя государствами Вашингтон всё равно продолжит оказывать давление на Пекин. Поэтому азиатская республика пытается усилить сотрудничество с другими своими партнёрами.

«Китай преимущественно импортирует нефть и газ из России, стран Персидского залива и США. Но, как оказалось, Штаты могут перекрывать поставки своих ресурсов в КНР, а также негативно влиять на поставки нефти из государств Ближнего Востока. На этом фоне КНР ищет альтернативные варианты для закупок энергосырья», — пояснил Маслов.

Нефть по скидке

Одновременно с увеличением импорта нефти из Ирана и Венесуэлы Китаю пришлось несколько снизить закупки углеводородов из России. По данным Главного таможенного управления КНР, в феврале поставки энергосырья из России сократились почти на 17% — до 5,74 млн тонн.

Как пояснил в интервью RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, санкционное давление Штатов вынуждает Иран и Венесуэлу продавать свою нефть Китаю по льготным ценам. Согласно оценке эксперта, на сегодняшний день венесуэльская нефть продаётся со скидкой 30%, а иранская — 10% по отношению к стоимости барреля энергосырья эталонной марки Brent.

Информацию аналитика подтверждает и официальная статистика КНР. Как следует из материалов Главного таможенного управления страны, в феврале Китай закупал энергосырьё в России и Саудовской Аравии в среднем по $443 и $452 за тонну соответственно, а в Иране и Венесуэле — по $437 и $340 за тонну.

«Кроме того, действия КНР можно объяснить и ростом глобального спроса на тяжёлую нефть из-за санкций в отношении Венесуэлы. Китайский гигант Petrochina получает дополнительную финансовую прибыль от перепродажи тяжёлой нефти из Венесуэлы на рынок, поскольку она ему обходится дешевле из-за санкций», — добавил Ален Сабитов.

Как полагает Наталья Мильчакова, на фоне по-прежнему действующих ограничений Вашингтона Пекин продолжит закупать нефть у Каракаса и Тегерана в повышенных объёмах. Вместе с тем, по словам аналитика, в текущих условиях азиатская страна не станет значительно сокращать импорт российского энергосырья.