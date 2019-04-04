Рубль приготовился к обвалу

Курс доллара: курс рубля открыл дорогу к 67 за доллар

Рубль до конца недели, скорее всего, продолжит демонстрировать склонность к ослаблению, считают аналитики. Главной угрозой для рубля остается превращение "бумажных" санкций в реальные.

В наборе текущих факторов поддержки рубля присутствует рост нефтяных цен, а также заявления российского Минфина о более сдержанных объемах покупок валюты на месячную перспективу, рассказывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Но этих факторов может оказаться недостаточно для удержания рублем своих позиций перед лицом надвигающейся фазы активизации антироссийской риторики со стороны Запада, говорит аналитик.

В среду американский истеблишмент заявил о готовности внести на рассмотрение в конгресс США очередной санкционный законопроект, включающий ограничения для крупнейших российских госбанков, оборонного сектора, энергетики, а также покупок суверенного долга РФ.

Пока что эти шаги американских сенаторов можно считать зондирующими действиями, говорит Покатович.

Однако, чем дольше рубль будет сохранять устойчивость к "бумажным" санкциям, тем ближе момент их перевода с бумаги в реальные ограничения, опасается эксперт. Основным фактором влияния на рубль на ближайшую неделю станет геополитика, заключает он.

В случае наполнения санкционного новостного фона конкретикой российская валюта может ослабнуть до 66,5 рубля за доллар, прогнозирует Покатович. Вероятно, что в таких условиях рубль окажется изолирован от прочих рыночных движений, которые могут сформироваться в рамках сравнительно оптимистичных ожиданий рынка по торговым переговорам США и Китая на этой неделе, допускает он.