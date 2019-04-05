Нефть будет дешеветь

Средняя годовая цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель в этом году и до 45 долларов — в следующем, допускает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Это негативный сценарий, который реализуется, если на рынок залетит очередной «черный лебедь». Но в любом случае стоимость черного золота в долгосрочной перспективе будет снижаться, уверены аналитики агентства.

Согласно их базовому сценарию, в 2019 году цена эталонной марки Brent в среднем составит 65 долларов за бочку, в 2020 году — 62,5 доллара, а затем она и вовсе подешевеет до 57,5 доллара за баррель.

Fitch Ratings ожидает сохранения высокой волатильности нефтяных цен, пишет ProFinance.ru. С одной стороны, их подталкивают вверх готовность ОПЕК+ контролировать предложение (в среду министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил о возможности продления соглашения еще на полгода) и геополитическая нестабильность (санкции США против Ирана, спад экономики и добычи в Венесуэле, сокращение предложения со стороны Нигерии и Ливии). С другой стороны, на цены давят рост добычи в США и торговые войны.

Все к лучшему

Подобные прогнозы довольно стандартны, особенно стрессовые сценарии, которые всегда закладывают краткосрочное глубокое снижение стоимости актива с последующим постепенным восстановлением, отмечает главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров

«Такое действительно возможно, особенно в случае развития проблем в мировой торговле из-за срыва переговоров США и Китая, «Брекзита без соглашения», замедления экономики КНР сильнее ожиданий и т. д.», — говорит эксперт.

Для рубля, по его словам, стрессовый сценарий означает ослабление, хотя и не столь сильное в пропорциональном отношении, как в 2008 или 2014 году, благодаря новому жесткому бюджетному правилу по изъятию валютной ликвидности.

С тем, что такие прогнозы вполне оправданны, согласен и начальник отдела инвестиций « БКС Брокер » Нарек Авакян. Более того — в этом году цена на нефть, вероятнее всего, составит менее 65 долларов за баррель, полагает он.

«Сейчас цены поддерживаются на столь высоком уровне временными факторами — падением добычи в Венесуэле и сокращением Саудовской Аравией. Однако без стабильного роста спроса такие цены не сохранятся надолго, к тому же страны вне ОПЕК+ продолжают активно наращивать добычу, особенно США», — поясняет эксперт.

Но российской экономике, по его мнению, такие цены на нефть, как ни странно, невыгодны в долгосрочной перспективе. Дорогая нефть снижает стимулы к диверсификации и создает высокую зависимость экономической конъюнктуры от мировых цен на сырье. Так что именно стрессовая (по версии Fitch Ratings) цена наиболее комфортна для России, считает аналитик.

«Такая цена не слишком сильно давит на бюджет (дефицит в этом случае составит не более 1,5% ВВП), но в то же время она будет стимулировать государство и бизнес к диверсификации и большему производству несырьевых товаров», — поясняет он.

Позитив преобладает

Цены на нефть сильно и внезапно падают только тогда, когда случается какой-то шок для мировой экономики — например, Brexit или банкротство крупного международного банка, напоминает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Но сейчас он не видит факторов, которые могут привести именно к резкому падению. Хотя техническая коррекция цен в ближайшей перспективе возможна.

Что же касается перспектив более отдаленных, черное золото может серьезно подешеветь, если случится что-то плохое, например, с китайской экономикой — она сейчас вызывает наибольшую тревогу экспертов. Еще одна потенциально взрывоопасная (в экономическом плане) точка на карте мира — Европа.

«Сейчас фокус внимания аналитиков прикован к Европе и Китаю, там может что-то полыхнуть. Посмотрим, в частности, чем закончится торговая война Пекина и Вашингтона. Тем, кого волнует динамика нефтяных цен, я бы рекомендовал смотреть на китайскую фондовую биржу. Если мы там увидим сильное падение или резкое движение вниз, нефть может развернуться очень быстро», — рассуждает эксперт.

Теоретически возможно все, замечает он, но пока текущий год для нефти складывается достаточно удачно и позитивных факторов все-таки больше. Из них главный — затяжная пауза в ужесточении денежно-кредитной политики в США, потому что половина цены котировок формируется не спросом и предложением, а спекулятивной составляющей.

Второй положительный фактор — уже упомянутое соглашение ОПЕК+, которое хоть и не обходится без нареканий к дисциплине его исполнения, все же работает, и достаточно эффективно. И если его участники увидят значимое падение цен, квоты могут быть еще сильнее урезаны.

Третий позитивный фактор — ускорение мировой экономики, в первую очередь за счет роста в США. Это формирует повышенный спрос на углеводороды. Правда, европейская экономика замедляется. Но цены устанавливаются в основном на американских биржах.

Что же касается рубля, безусловно, резкое снижение стоимости нефти в моменте может оказать психологическое давление на российскую валюту, но не макроэкономическое. Рубль сейчас имеет не такую сильную корреляцию с нефтью, как раньше, он больше реагирует на движения капиталов. Поэтому даже при растущей нефти рубль может упасть.