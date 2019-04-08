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Цены на нефть растут 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,51%, составив $63,40 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,44% — до $70,65 за баррель.
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