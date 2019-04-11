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Фондовые торги в России начались в плюсе 

Банки.ру + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,86 пункта. Индекс РТС подрос на 0,04% до отметки 1 236.
«Утренняя коррекция нефтяных котировок и снижение большинства азиатских рынков могут привести и к снижению российских акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 555—2 605 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 275 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Московская биржа
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