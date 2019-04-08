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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 548,08 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 229,82.
«Неопределенность на азиатских площадках и одновременно продолжающая расти нефть задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 51—2 565 пунктов, по индексу РТС — 1 215—1 240 пунктов», — старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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