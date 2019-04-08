Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 548,08 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 229,82.