Курс доллара: «Как только пушки умолкнут»: рубль ждет обвал

Российская валюта вновь укрепляется. Причина — спрос инвесторов на рискованные активы, а также рост цен на нефть. Однако это ненадолго. Курс доллара может вырасти до 70 рублей, предупреждают эксперты.

Российская валюта вновь начала расти. Согласно данным ЦБ, официальный курс доллара на 9 апреля составил 65,35 рублей, курс евро — 73,36 рублей. На московской бирже рубль также укрепляется. Так, к 19.00 мск курс доллара снизился до 64,97 рублей (минус 37 копеек).

Эксперты объясняют укрепление российской валюты спросом на рискованные активы. Инвесторы вновь поверили в российские бумаги. Все последние аукционы Минфин проводит очень удачно. В частности, это касается аукционов, состоявшихся 3 апреля.

Так, министерство на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продало бумаг на 83,051 миллиарда рублей. Спрос на выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года превысил 64 миллиарда рублей, и бумаги были размещены на 34,97 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,03 процента годовых.

На втором аукционе министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. На них спрос составил почти 81,5 миллиарда рублей, и бумаги были размещены на 48,081 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска — 8,38 процента годовых.

В целом Минфин планирует занять через ОФЗ во втором квартале 600 миллиардов рублей. План на первый квартал в 450 миллиардов был в итоге перевыполнен на 64 миллиарда рублей благодаря хорошей рыночной конъюнктуре в конце марта.

Кроме того, позволяют рублю укрепиться растущие цены на нефть. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне пробил отметку в $70 за баррель и продолжает расти.

Стоимость барреля нефти растет под влиянием эскалации конфликта в Ливии и отсутствии роста доллара США в мире, констатирует Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

Перспективы развязывания гражданской войны привели к росту цен на сырье, соглашается Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

«Рынок опасается реальных перебоев в поставках сырой нефти в связи с новой эскалацией ливийского внутри-гражданского конфликта. В пятницу на товарно-сырьевом рынке все игроки по сути проигнорировали данные от компании Baker Hughes о резком росте числа нефтедобывающих платформ и буровых вышек в США на целых 15 единиц», — говорит он.

Впрочем, считать, что рост фен на нефть — долгосрочный тренд, не стоит, говорит Алексей Антонов , аналитик «Алор Брокер».

Так, по его словам, «как только „пушки“ умолкнут, все вспомнят о замедлении мировой экономики и начнут рассуждать о том, когда монетарная политика ЕС ФРС станет мягче, и падение падение цен на нефти будет быстрее, чем ее рост», — говорит эксперт.

При этом, по словам Романа Блинова, санкционная риторика со стороны парламентариев США, прозвучавшая в адрес России в конце марта — начале апреля, и данные Федеральной таможенной службы , свидетельствующие, что доходы России от экспорта нефти в январе-феврале этого года снизились на 7,3% до в $18,1 млрд, на данный момент сдерживают потенциальный рост курса российской национальной валюты.

Напомним, в конце марта американские сенаторы представили Закон о защите выборов от угроз (DETER Act), направленный на предотвращение вмешательства России в выборы в США и предусматривающий жесткие санкции в отношении ее банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также суверенного долга. Более того, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Вашингтон готовит санкции в связи с отравлением в Великобритании Скрипалей.

Как предупреждают аналитики «Атон», введение санкций вновь может привести к ослаблению рубля, особенно если они будут нацелены против суверенного долга или ограничат долларовую ликвидность крупных госбанков.