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В РФ предлагают выпускать «катастрофические» облигации 

Финмаркет + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обратилась на "Московскую биржу" с инициативой создания нового долгового инструмента — "катастрофических" облигаций. Рынок таких облигаций (cat bonds), привязанных к рискам реализации событий, которые приносят значительный ущерб, очень развит на Западе, в особенности в США.
РНПК, как стало известно "Коммерсанту", предложила "Московской бирже" оценить возможность структурирования так называемых облигаций катастроф, которые не гарантируют возвратность инвестированного капитала. Этот вопрос обсуждался с потенциальными инвесторами в рамках собрания биржевого комитета по рынку коллективных инвестиций в конце марта.
По словам президента РНПК Николая Галушина, предпринята попытка поиска альтернативного рынка размещения рисков, связанных с природными катастрофическими событиями, со смещением от рынков перестрахования на фондовые рынки.
Как сообщил управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов, юридическая экспертиза пока не проводилась, но, предположительно, такие бумаги можно было бы структурировать как новый вид бондов — структурных облигаций (появились в октябре 2018 года).
"В данном случае условия возврата либо невозврата капитала инвестору напрямую связаны со страховым риском и размером полученного страхового убытка", — говорит он.
Планируется выпускать облигации полностью в российской юрисдикции на основе портфеля российских страховых рисков.
"Данный инструмент будет максимально защищен от всех рисков, кроме риска очень крупных страховых выплат в пользу российских компаний, превышающих приоритет РНПК (2,5-5 млрд руб.)", — поясняет заместитель предправления РНПК Александр Щеглов.
Проект планируется реализовать не ранее чем через два-три года. При этом структура такого долгового инструмента может быть различной: перестраховщик может передавать на рынок риск со своего баланса как полностью, так и частично, что зависит от его собственных целей.
Однако эксперты полагают, что российский рынок для такого инструмента еще не созрел: у институциональных клиентов нет опыта оценки рисков таких бумаг, а предлагаемая премия по доходности не очень привлекательна.
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Рынки , Александр Щеглов , Рязанская нефтеперерабатывающая компания , Московская биржа
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