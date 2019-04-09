Курс доллара: рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля. Курс евро снизился также на 7 копеек и составил 73,00 рубля.