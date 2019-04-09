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Курс доллара: рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля.
Курс евро снизился также на 7 копеек и составил 73,00 рубля.
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Мировые цены на нефть растут
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Московская биржа
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