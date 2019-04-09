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Курс доллара: рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля.
Курс евро снизился также на 7 копеек и составил 73,00 рубля.
RT на русском: последние новости
Курс доллара упал ниже 65 рублей Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро Мировые цены на нефть растут
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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