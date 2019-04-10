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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы после трехнедельного перерыва 

Прайм + ещё 12 14 часов назад
Поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, составили 139 тысяч баррелей в сутки, при этом предыдущие три недели показатель находился на нулевом уровне, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.
В годовом выражении при этом поставки за отчетный период снизились в 4,5 раза с уровня в 631 тысячу баррелей в день (за неделю по 6 апреля 2018 года).
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись. До этого закупки производились за неделю по 8 марта, когда показатель составил 112 тысяч баррелей в день.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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