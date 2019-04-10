Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,22%, составив $64,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,07% — до $70,66 за баррель.