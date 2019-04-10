Фондовые торги в России начались в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 572,29 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 248,5.