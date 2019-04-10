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Фондовые торги в России начались в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 572,29 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 248,5.
«Азиатские рынки с одной стороны, и нефть, остающаяся вблизи локальных ценовых максимумов с другой, задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 545—2 595 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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