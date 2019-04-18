В России уровень безработицы в марте снизился до 4,7%

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в марте сократился на 0,2 процентного пункта по сравнению с февралем и составил 4,7%, следует из оперативного доклада Росстата

"В марте 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в марте составила 75 миллионов человек, или 51% от общей численности населения страны.

В январе 2019 года безработица в России выросла до 4,9% с 4,8% в декабре 2018 года. В феврале уровень безработицы остался на том же уровне.