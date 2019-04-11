Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,43% — до $71,42 за баррель.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.