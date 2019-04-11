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Мировые цены на нефть незначительно снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,43% — до $71,42 за баррель.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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