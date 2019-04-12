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Биржи АТР не демонстрируют единой динамики в ожидании статистики из КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу — инвесторы воздерживаются от активных действий на рынке в ожидании статистики по торговле из Китая и начала сезона корпоративной отчетности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% — до 3175,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1732,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,36% — до 29732,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,08% — до 2226,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,71%, до 6242,5 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,53%, поднимаясь до 21827,33 пункта.
Главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чьи слова приводит агентство Рейтер, сказал, что рынки находятся в "режиме ожидания" перед выходом данных по торговле в Китае и началом сезона корпоративной отчетности в США.
Позднее в пятницу в Китае будут опубликованы данные по внешней торговле страны за март. Аналитики ждут роста экспорта на 7,3% в годовом исчислении после падения на 20,8% месяцем ранее и снижения импорта на 1,3% после падения на 5,2% в феврале.
Кроме того, мировые инвесторы с интересом ждут начала сезона корпоративной отчетности. В пятницу он начинается в США, где свои финансовые результаты за минувший квартал представят одни из крупнейших банков страны JP Morgan и Wells Fargo.
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Рынки , Reuters
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