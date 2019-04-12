Биржи Европы растут на внутренней статистике

Основные фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику на фоне статистики из еврозоны, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,45%, до 7451,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5497,78 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 11982,84 пункта.

Участники торгов в пятницу отыгрывают данные внутренней статистики. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, объем промышленного производства в еврозоне в феврале опустился на 0,2% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Аналитики прогнозировали более серьезного снижения показателя: на 0,5% к январю и на 1% — в годовом исчислении.

Кроме того, мировые инвесторы с интересом ждут начала сезона корпоративной отчетности. В пятницу он начинается в США, где свои финансовые результаты за минувший квартал представят одни из крупнейших банков страны JP Morgan и Wells Fargo.