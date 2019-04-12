Инвесторы снова поверили в криптовалюту

Резкое повышение цены на биткоины в апреле повлияло на весь рынок криптовалюты, где начался ажиотаж, которого не было с 2017 года, сообщает NewsBtc.

В начале апреля этого года биткоин собрал около 1000 долларов чуть более чем за час и достиг отметки в 5 тысяч долларов. Это спровоцировало спрос и на остальные криптовалюты.

Ethereum подорожал более чем на семь процентов, Ripple — на восемь, Bitcoin Cash — почти на 10. В результате, на рынке активизировались инвесторы и трейдеры, объем торгов приблизился к максимальным отметкам.

Отмечается, что подобного ажиотажа не было на рынке с 2017 года, когда стоимость биткоина достигла 20 тысяч долларов, после чего началось резкое падение, которое заставило большую часть инвесторов уйти с рынка.