Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.36
$
64.58
72.76
72.99
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.50
73.70
Индексы и котировки Brent
71.57
+0.08 Золото
1293.72
+0.01 РТС
1256.04
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
12.04
1.1310
+0.0088
28.03
1.1222
09.04
29.03
18.03

Инвесторы снова поверили в криптовалюту 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Резкое повышение цены на биткоины в апреле повлияло на весь рынок криптовалюты, где начался ажиотаж, которого не было с 2017 года, сообщает NewsBtc.
В начале апреля этого года биткоин собрал около 1000 долларов чуть более чем за час и достиг отметки в 5 тысяч долларов. Это спровоцировало спрос и на остальные криптовалюты.
Ethereum подорожал более чем на семь процентов, Ripple — на восемь, Bitcoin Cash — почти на 10. В результате, на рынке активизировались инвесторы и трейдеры, объем торгов приблизился к максимальным отметкам.
Отмечается, что подобного ажиотажа не было на рынке с 2017 года, когда стоимость биткоина достигла 20 тысяч долларов, после чего началось резкое падение, которое заставило большую часть инвесторов уйти с рынка.
Ранее сообщалось, что Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов, включая любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования. Предполагается, что порог может составить 600 тысяч рублей в год.
Последние новости
Командующий ВДВ возглавил российские войска в Сирии В США предложили пересмотреть отношения с Россией «Транснефть» ответила на намерение Белоруссии перекрыть нефтепровод «Дружба»
Комментарии
Рынки , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита58
9 млрд: Кадыров призвал простить чеченцам долги за газ15
Минтруд заявил о рекордном росте зарплат россиян23
Лавров отметил снижение роли США в экономике1
Россияне отказываются от сбережений на черный день2
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение