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«Мы это почувствуем на себе»: Силуанов сделал предупреждение из-за снижения цен на нефть 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Министр финансов РФ пообещал, что россияне почувствуют на себе последствия мирового снижения цен на нефть. Цены могут упасть, если организация стран-экспортеров нефти и ряд других стран не продлят соглашение о сокращении добычи.
Такое заявление сделал первый зампред кабмина, министр финансов Антон Силуанов.
Однако он успокоил общественность, заявив, что значительных последствий для экономики страны не будет, передает РИА Новости.
«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но, безусловно, мы это почувствуем на себе… Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — сказал Силуанов
ОПЕК и ряд примкнувших стран (так называемая ОПЕК+) в конце 2018 года заключили соглашение о сокращении нефтедобычи, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке. Оно действует до 1 июля 2019 года.
Отметим, что российские власти десятилетиями твердят о необходимости перехода от сырьевой экономики к экономике новых технологий. Однако, Россия по-прежнему остается зависимой от мировых цен на нефть и газ.
Комментарии734
Рынки , Видео , Экономика , Антон Силуанов , ОПЕК , РИА Новости
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