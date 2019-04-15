​Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в «зеленой» зоне, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 563,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,11% — до отметки 1 254,84.

Роман Антонов. Российский фондовый рынок, учитывая неплохую динамику внешних площадок, в понедельник попытается вновь предпринять попытки к возобновлению роста в направлении 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает аналитик Промсвязьбанка