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Курс доллара: рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
Курс евро повысился на 10 копеек и составил 72,80 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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