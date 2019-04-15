Курс доллара: рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Курс евро повысился на 10 копеек и составил 72,80 рубля.

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.

RT на русском: последние новости

Силуанов заявил, что падение цен на нефть стало бы ощутимым для россиян

В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро