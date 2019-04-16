Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.23
$
64.45
72.65
72.88
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.40
72.80
Индексы и котировки Brent
70.83
–0.32 Золото
1286.28
+0.15 РТС
1247.59
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
16.04
1.1313
+0.0100
01.04
1.1213
12.04
02.04
21.03

Биржи АТР растут на ослаблении торговых опасений 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ослабления опасений относительно торгового конфликта Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,11% — до 3213,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1729,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 29999,07 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% — до 2243,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6272,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,19%, поднимаясь до 22209,73 пункта.
В понедельник агентство Рейтер сообщило, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торгового соглашения, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.
Кроме того, в минувшие выходные глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.
Дополнительным фактором поддержки рынков служит ослабление опасений за перспективы экономики Китая и мира в целом после того, как последние статданные из разных стран указали на улучшение ситуации в экономике.
"Фондовые рынки сталкиваются с некоторыми препятствиями после недавнего роста. Тем не менее, относительно хорошую поддержку настроениям на рынках оказывают недавние хорошие показатели из Китая, которые способствовали тому, что рынки скорректировали свои взгляды на мировую экономику", — приводит агентство мнение старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают Биржи КНР закрылись ростом более чем на 2% на внутренней статистике
Комментарии
Рынки , Минфин , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия затеяла молочную войну с Белоруссией
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»2
Путин одобрил новый нацпроект80
«Дорогие» деньги россиян банкам больше не нужны
Кого «отпустят» на ипотечные каникулы
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Чубайс собрался на пенсию
Компании
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение