Биржи АТР растут на ослаблении торговых опасений

Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ослабления опасений относительно торгового конфликта Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,11% — до 3213,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1729,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 29999,07 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% — до 2243,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6272,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,19%, поднимаясь до 22209,73 пункта.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торгового соглашения, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.

Кроме того, в минувшие выходные глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что Китай и США приближаются к финальной стадии торговых переговоров.

Дополнительным фактором поддержки рынков служит ослабление опасений за перспективы экономики Китая и мира в целом после того, как последние статданные из разных стран указали на улучшение ситуации в экономике.