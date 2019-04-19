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Нефть торгуется у максимума за 5 месяцев на сокращении экспорта из Саудовской Аравии 

Прайм + ещё 7 40 минут назад
Фото: ТАСС
Цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне данных о сокращении экспорта сырья из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,04% — до 71,95 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,38%, до 64 долларов за баррель.
Участники торгов обратили внимание на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), согласно которым объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в феврале сократился на 277 тысяч баррелей — до 6,977 миллиона баррелей в сутки.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 18 апреля, снизилось на 8 штук — до 825 штук.
"Мне кажется совершенно очевидным, что сокращение поставок и снижение опасений по поводу роста спроса являются стимулом для подъема цен до максимума за пять месяцев", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).
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Рынки , Reuters
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