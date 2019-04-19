Нефть торгуется у максимума за 5 месяцев на сокращении экспорта из Саудовской Аравии

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне данных о сокращении экспорта сырья из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,04% — до 71,95 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,38%, до 64 долларов за баррель.

Участники торгов обратили внимание на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), согласно которым объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в феврале сократился на 277 тысяч баррелей — до 6,977 миллиона баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 18 апреля, снизилось на 8 штук — до 825 штук.