Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев покинет пост с 15 мая текущего года в связи с досрочным выполнением задач, на эту должность набсоветом рекомендован Юрий Денисов, говорится в сообщении торговой площадки.
"Наблюдательный совет Московской биржи 15 апреля 2019 года принял решение об изменениях в руководстве компании. В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи, Александр Афанасьев завершает свою работу в компании", — сообщила биржа.
"В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления оценка потенциальных преемников велась наблюдательным советом в течение корпоративного года с привлечением профессиональных консультантов. По результатам этой работы наблюдательный совет биржи рекомендовал назначить на должность председателя правления члена наблюдательного совета Московской биржи Юрия Денисова и направить его кандидатуру на согласование в Банк России", — отмечается в сообщении.
Афанасьев продолжит исполнять обязанности председателя правления биржи до 15 мая.