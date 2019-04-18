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Аукционы Минфина помогут рублю укрепиться 

Российская Газета + ещё 17 4 часа назад
Хорошие результаты недельных аукционов Минфина по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) положительно повлияют на самочувствие рубля в ближайшие дни, считают аналитики. Мощными факторами поддержки российской валюты станут также цены на нефть и налоговый период.
Минфин накануне смог приблизиться к рекордному объему размещений ОФЗ, которого достиг на аукционах прошлой недели (137,14 миллиарда рублей). Так, вчера ведомству удалось продать бумаг на сумму свыше 124 миллиардов рублей. По оценке аналитиков, заметную часть спроса на российский госдолг вновь могли обеспечить иностранные инвесторы.
Возможность операций в рамках carry trade способствует продаже иностранными инвесторами валюты и покупке рубля для приобретения ОФЗ, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. У Минфина вчера получилось обеспечить высокие объемы размещения ОФЗ, поэтому рубль, вероятно, будет укрепляться в четверг и пятницу, прогнозирует аналитик. На фоне возросшего аппетита инвесторов к рисковым активам можно ожидать сохранения тенденции укрепления рубля до конца недели, соглашается директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.
По мнению Помыткина, до конца недели российская валюта будет находиться в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар. Основными факторами поддержки выступят подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду и рост цен на нефть, считает он. Однако давление на рубль может оказать санкционная риторика, в том числе публикация доклада по России спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая ожидается сегодня, указывает он.
По оценке Кочергина, в четверг и пятницу торги по паре "доллар-рубль" пройдут преимущественно в диапазоне 63,5-64,25 рубля. Дальнейшее положение дел на нефтяном рынке, оказывающем среди прочего поддержку рублю, будет зависеть и от позиции России по продлению сделки в формате ОПЕК+, добавляет аналитик.
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Рынки , Видео , Роберт Мюллер , Минфин
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