Биржи Европы растут на внутренней статистике

Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику на фоне внутренних статданных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 7451,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5508,89 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 12097,98 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до отметки 3,1 пункта с минус 3,6 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индикатора только до 0,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в зоне евро поднялся до 4,5 пункта с минус 2,5 пункта месяцем ранее, хотя ожидался рост до 1,2 пункта.

Кроме того, по данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в Великобритании в декабре-феврале осталась на уровне ноября-января в 3,9%, что совпало с ожиданиями аналитиков.