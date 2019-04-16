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Биржи Европы растут на внутренней статистике 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику на фоне внутренних статданных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 7451,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5508,89 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 12097,98 пункта.
Инвесторы с оптимизмом восприняли данные ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до отметки 3,1 пункта с минус 3,6 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индикатора только до 0,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в зоне евро поднялся до 4,5 пункта с минус 2,5 пункта месяцем ранее, хотя ожидался рост до 1,2 пункта.
Кроме того, по данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в Великобритании в декабре-феврале осталась на уровне ноября-января в 3,9%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости. Так, итальянский банк UniCredit выплатит 611 миллионов долларов в рамках урегулирования претензий минфина США по нарушению санкций. Урегулирование касается вероятного нарушения банком большого числа санкционных режимов США в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии. Акции UniCredit на бирже в Италии дорожают на 1,6%.
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Комментарии
Рынки , Казначейство США
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