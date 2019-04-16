Курс доллара: официальный курс доллара понизился менее чем на копейку, евро — на 5 копеек

Банк России установил официальные курсы валют на 17 апреля.

Курс доллара незначительно понизился на 0,47 копейки, составив 64,2422 рубля (64,2469 рубля на 16 апреля). Курс евро опустился на 5 копеек до 72,6515 рубля (с 72,7018 рубля на 16 апреля).

На Московской бирже рубль немного дешевеет к доллару и дорожает к евро. На 12:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,31 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 72,54 рубля (минус 9 копеек).

Диапазоны котировок с начала торгов — 64,18—64,36 рубля за доллар и 72,54—72,7 рубля за евро.