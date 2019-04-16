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«Росатом» ожидает дальнейшего роста цен на уран на мировом рынке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Времена дешевого урана, скорее всего, остались позади и в ближайшее время стоимость природного обогащенного урана на мировом рынке будет только расти. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров на форуме "Атомэкспо-2019".
"За 2018 год мы впервые увидели пока очень робкий, очень осторожный разворот в ценах на производный обогащенный уран", — сказал он. По словам Комарова, это пока "очень слабые, робкие шаги в обратную сторону после очень сильного падения, которое мы наблюдали на протяжении последних лет".
И есть основания надеяться, что это уже тренд.
"В течение этого года мы увидим, куда все двигается", — подчеркнул топ-менеджер.
Комаров пояснил, что дело даже не в делании производителей больше заработать, а в естественных процессах.
"При таких низких ценах на уран как сегодня скоро уже не останется месторождений, себестоимость которых позволит добывать дополнительный уран, а накопленные запасы рано или поздно закончатся", — добавил он.
Газета.Ru: последние новости
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Комментарии
Рынки , Кирилл Комаров , Росатом
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