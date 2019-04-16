«Росатом» ожидает дальнейшего роста цен на уран на мировом рынке

Времена дешевого урана, скорее всего, остались позади и в ближайшее время стоимость природного обогащенного урана на мировом рынке будет только расти. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров на форуме "Атомэкспо-2019".

"За 2018 год мы впервые увидели пока очень робкий, очень осторожный разворот в ценах на производный обогащенный уран", — сказал он. По словам Комарова, это пока "очень слабые, робкие шаги в обратную сторону после очень сильного падения, которое мы наблюдали на протяжении последних лет".

И есть основания надеяться, что это уже тренд.

"В течение этого года мы увидим, куда все двигается", — подчеркнул топ-менеджер.

Комаров пояснил, что дело даже не в делании производителей больше заработать, а в естественных процессах.