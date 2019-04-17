Цена нефти Brent превысила $72

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла до $72,01 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $72 за баррель 8 ноября 2018 года.