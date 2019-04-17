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Цена нефти Brent превысила $72
ТАСС
27 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла до $72,01 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $72 за баррель 8 ноября 2018 года.
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