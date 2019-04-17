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Курс доллара: рубль растёт к доллару в ходе торгов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в среду, 17 апреля, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 8 копеек — до 64,01 рубля.
Курс евро повысился на 1 копейку и составил 72,34 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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