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Белоруссия оставила Россию без зелени 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских магазинах образовался дефицит свежей зелени из-за решения Белоруссии ограничить сертификацию поступающей на российскую территорию продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей розничных сетей.
Проблемы в первую очередь возникли у компаний, которые продают импортную зелень. Ретейлеры, которые работают с местными поставщиками, например, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), дефицита не ощутили.
«Действительно наблюдается дефицит по данной группе товаров, так как по решению Россельхознадзора на границе с Белоруссией был ужесточен таможенный контроль ввозимой продукции», — рассказала директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.
Также дефицит зелени отметили в ГК «Лента».
В Национальном плодоовощном союзе заявили, что в магазинах достаточно традиционных для России культур, таких как салат, петрушка, укроп, зеленый лук. В организации признали, что импорт некоторых типов зелени (руколы, радиччо, шпината, петрушки, кинзы и базилика) действительно сократился, однако это не означает дефицит на рынке.
Белоруссия в начале апреля прекратила сертифицировать продукцию для поставок в Россию в рамках борьбы с реэкспортом санкционки. Минск пошел на этот шаг после того, как Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз на российскую территорию всей растительной продукции из Белоруссию из-за продолжающихся поставок товаров, находящихся под санкциями. Это, в частности, привело к тому, что в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
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Комментарии6
Рынки , Мария Курносова , Россельхознадзор , X5 Retail Group , Ашан , РБК
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