Доллар по 70: к чему приведут санкции

Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считает, что из-за усиления санкционной риторики США курс российской валюты в долгосрочной перспективе может упасть до 70 рублей за доллар. Об этом сообщает «Газета.ру».

Опрошенные изданием эксперты заявили, что если угроза санкций не «добьет» рубль, это сделает падение цен на нефть.

Пока российская валюта продолжает укрепляться. Официальный курс доллара на 18 апреля составил 63,95 рублей, а курс евро — 72,36 рублей.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, сейчас национальная валюта переживает лучший период за последние годы. Рубль может продолжить укрепление в апреле и мае, но за этим последует «неизбежное ослабление».

Ведущий аналитик «ФинИст» Андрей Перекальский добавил, что на рубль могут повлиять такие события: замедление мировой экономики, провал американо-китайских торговых переговоров (это привело бы к бегству инвесторов с развивающихся рынков) и введение США жестких санкций против российского госдолга.

Нефтяные цены может обрушить рост добычи сланцевой нефти в США и завершение строительства трубопроводов от месторождения «Пермиан» до побережья Мексиканского залива. Кроме того, на нефть может повлиять вступление в силу законопроекта NOPEC, который дает судам США полномочия рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Незаконными могут быть признаны совместные действия правительств по ограничению добычи нефти и корректировке цен на топливо.

В начале года рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.