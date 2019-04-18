Биржи Китая закрылись в минусе после ощутимого роста

Биржи Китая завершили торги четверга в минусе на фоне коррекции после роста две торговых сессии подряд, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились вслед за рынками КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,4%, до 3250,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1762,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,54% и составил 29963,26 пункта, южнокорейский KOSPI — потерял 1,43%, опустившись до 2213,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,05%, до отметки в 6259,8 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,84%, до 22090,12 пункта.

В четверг инвесторы на биржах Китая фиксировали прибыль после подъема на протяжении двух торговых сессий подряд, в результате которого индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite достигал максимальной отметки с марта 2018 года. Рост был обусловлен новой порцией макростатистики из КНР, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков.

"Рынок акций значительно вырос в этом году. Однако не стоит беспокоиться, потому что он просто компенсирует спад прошлого года, и мы думаем, что у него еще есть пространство для роста", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Value Partners Group Луи Со (Louis So).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в апреле, по предварительной оценке, составил 49,5 пункта против 49,2 пункта в марте.