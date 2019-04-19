Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.15
71.90
72.15
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.42
72.68
Индексы и котировки Brent
71.97
+0.03 Золото
1275.51
–0.01 РТС
1263.28
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
19.04
1.1245
+0.0024
04.04
1.1221
16.04
05.04
25.03

Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в пятницу, 19 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 63,96 рубля.
Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,93 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару в ходе торгов Силуанов заявил, что падение цен на нефть стало бы ощутимым для россиян
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Система денежных переводов ЦБ оказалась опасной для россиян
Лавров заявил о вмешательстве США в «Северный поток-2»
Лукашенко придумал, как «не ходить с протянутой рукой»
Официальный курс евро резко снизился
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет Недвижимость
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Кремль прокомментировал «невыполнение» майских указов
Экономика
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Медведев заявил о снижении числа бедных россиян
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение