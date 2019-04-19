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​Фондовые торги в РФ стартовали в ростом индексов 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 566,01 пункта. Индекс РТС вырос на 0,23% — до отметки 1 265,17.
Российский рынок акций откроется ростом в районе 0,3%, а вот дальнейшая динамика пока непредсказуема, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Сегодня католики отмечают Страстную пятницу, и рынки США и Европы будут закрыты. Спрогнозировать, как поведут себя российские акции в отсутствие внешних ориентиров при низких оборотах торгов, невозможно. Поэтому и конкретных рекомендаций по бумагам мы сегодня также давать не будем. Заодно, кстати, и посмотрим, что будут делать трейдеры в отсутствие американских и европейских индикаторов», — комментирует эксперт.
Он рекомендует сегодня проявлять особую осторожность: крупные инвесторы могут легко утащить рынок в нужную им сторону.
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Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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