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Уже скоро: рублю предрекли сложности 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Во второй половине 2019 года курс российской валюты может упасть до 68-70 рублей за доллар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подготовленный Институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».
По словам экспертов, в первом квартале 2019-го рубль укрепился на один процент благодаря благоприятной конъюнктуре на внешних рынках и росту внешних заимствований.
По их мнению, в дальнейшем рубль будет расти из-за подорожания нефти, но во втором полугодии упадет на фоне формирования дефицита валюты на внутреннем рынке.
Также эксперты ВШЭ предположили, что рост нефтяных цен выше 70 долларов за баррель при дефиците топлива может привести к изменениям условий сделки ОПЕК + (ОПЕК и 11 независимых стран-производителей, в том числе Россия). Дорогая нефть способна ускорить сланцевую добычу в США. В связи с этим аналитики прогнозируют падение нефтяных цен во втором полугодии.
В начале года рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.
Затем Минфин США решил исключить En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля 2018 года. Это также способствовало укреплению рубля. Официальный курс доллара на 19 апреля составил 64,0688 рубля, а курс евро — 72,244 рубля.
Комментарии18
Рынки , Казначейство США , En+ Group , ВШЭ , ОПЕК , Евросибэнерго , Русал
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