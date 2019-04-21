Как доллар и евро проявят себя перед майским праздниками

— С начала апреля российский рубль продолжал тенденцию к укреплению. За первые две декады середины весны "россиянин" прибавил по отношению к доллару 2,3 процента, а по отношению к евро укрепился на 1,7 процента.

Причинами укрепления рубля стали высокие цены на нефть и данные по темпам роста годовой инфляции, которая в марте составила только 5,3 процента. Таким образом, негативное влияние повышения НДС и тарифов ЖКХ на цены товаров и услуг, произошедших в начале года, постепенно начинает исчерпываться. А, значит, у рубля есть шансы на продолжение роста. Но удастся ли ему удержать рост в третьей декаде?

На следующей неделе, 26 апреля, произойдет самое важное событие для курса рубля. Совет директоров Банка России примет решение по ключевой процентной ставке. Полагаем, что, с высокой вероятностью, ЦБ РФ в апреле сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,75 процента. Однако мы не исключаем, что в ходе пресс-конференции руководство Банка России может обозначить хотя бы примерные сроки возврата к мягкой денежно-кредитной политике и условия для этого.

В принципе, намерения финансового регулятора смягчать монетарную политику могут привести к ослаблению национальной валюты. Но рубль нередко преподносил сюрпризы и реагировал на решения ЦБ РФ по процентной ставке и заявления регулятора о монетарной политике весьма неожиданным образом. Поэтому пока сложно предсказать, какой будет динамика рубля после обнародования решения Центробанка.

Также 26 апреля президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина . Не исключено, что совместная пресс-конференция глав России и КНР и прозвучавшие на ней важные политические заявления могут оказать влияние на курс рубля, которое окажется положительным.

До конца апреля мы ожидаем, что укрепление рубля будет продолжаться, однако не исключаем в последние дни месяца небольшой коррекции вниз. Курс доллара перед майскими праздниками ждем в интервале 63-65 рублей, а курс евро — в границах значений 71-73 рубля. Физлицам можно покупать валюту, если они собираются провести майские каникулы за рубежом. А сбережения в принципе можно делить между рублем и долларом в пропорции 60 процентов — рубль, остальные 40 процентов — доллар.