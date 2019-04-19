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«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России 

Прайм + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", — говорится в заявлении.
Там подчеркивается, что "белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" с целью урегулирования ситуации".
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