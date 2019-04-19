«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что "белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" с целью урегулирования ситуации".