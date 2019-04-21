Удар в спину: Белоруссия забраковала российскую нефть

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы. На этой неделе Минск пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, а президент страны Александр Лукашенко поручил экстренно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из-за некачественного сырья. Об этом сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

При этом он отметил, что ограничение носит временный характер.

Это произошло после того, как Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений»

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — заявил зампред концерна. Его цитату приводит агентство БелТА.

Сизов отметил при этом, что концерн выполнит обязательства по поставкам иностранным контрагентам «по мере исправления ситуации».

В российской «Транснефти» в то же время сообщили, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко уточнил, что представители «Белнефтехима» и «Транснефти» встретятся для обсуждения ситуации уже во вторник, 23 апреля.

«По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», — утверждает он.

«Белнефтехим» ранее отмечал, что падение качества российской нефти уже привело к снижению выпуска нефтепродуктов и ущербу для местных НПЗ.

Так, президент страны Александр Лукашенко, выступая на этой неделе с ежегодным посланием к народу, потребовал от правительства более оперативно закончить модернизацию двух НПЗ — «Мозырский» и «Нафтан».

Это необходимо, чтобы бюджет страны в кратчайшие сроки мог пополниться доходами от нефтяной промышленности. В этом случае не нужно будет «ходить с протянутой рукой» и ждать милостыни от России, рассчитывает Лукашенко.

Лукашенко уверен, что Белоруссия, покупая нефть на мировом рынке у альтернативных России поставщиков и перерабатывая ее на своих заводах, будет получать большую прибыль, чем сейчас, когда она работает, в основном, на российском сырье.

Причина недовольства Александра Лукашенко действиями Москвы кроется в налоговом маневре, который проходит в России с 2015 года.

В рамках этой реформы поэтапно снижается экспортная пошлина на нефть. Но одновременно растет налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ. Вместе с ними изменяются и экспортные пошлины на нефтепродукты, которые зависят от размера экспортной пошлины на нефть. Сейчас пошлины на нефть и нефтепродукты составляют 30–100%, а к 2024 году планируется их снизить до нуля, объяснял «Газете.Ru» ранее ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Из-за налогового маневра цена нефти для Минска окажется в конечном итоге такой же, как и для других европейских покупателей.

Потери Минска от налогового маневра в РФ могут составить около $10 млрд, подсчитывали в Белоруссии.

«Если ничего не менять, то глобальные потери в течение шести лет при реализации налогового маневра составят порядка $10 млрд, из которых $3 млрд — выпадающие доходы бюджета, $6 млрд — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — заявлял заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

Как пояснял чиновник, «сценария развития ситуации два: будет компенсация или не будет компенсации».

«Самый негативный сценарий, когда стороны не договорились и разошлись по своим комнатам. Мы начинаем нести определенные убытки, как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Белковец.

В этом случае, пояснил он, «переработка становится убыточной, и нет смысла тогда ввозить 24 млн тонн нефти для переработки».

«Белоруссия сейчас в очередной раз набивает себе цену для подстраховки в будущих диалогах с Россией, но, с какой стороны ни смотри, российская нефть все равно будет лучшей альтернативой для наполнения бюджета экспортными нефтедолларами», — уверен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По его словам, Белоруссия в любом случае не откажется от российской нефти, и если предположить, что она будет закупать ее у альтернативных источников, то таким образом страна станет играть сама против себя.