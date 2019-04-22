Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
20.04
$
63.9602
–0.1086
€
71.9232
–0.3208
ММВБ
19.04 23:00
$
64.0500
+0.0050
€
71.6775
–0.2175
Forex
22.04 10:00
$
63.7875
+0.0364
€
71.7229
+0.0606
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
64.04
€
71.77
€
71.97
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.27
€
72.25
Индексы и котировки
Brent
73.25
+1.72
Золото
1278.30
–0.03
РТС
1260.82
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
22.04
1.1243
–0.0021
08.04
1.1264
18.04
08.04
27.03
Цены на нефть растут
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,52%, составив $65,61 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 2,56% — до $73,81 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль растёт к доллару и евро
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ заинтересовался валютными вкладами россиян
52
Российская пшеница упала в цене
1
Названы главные риски для курса рубля
Внутренняя энергия: найдена опора экономики России
11
Крыму нашли оптового поставщика нефтепродуктов
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика
Статьи
Дебаты не спасли: почему падает гривна
Экономика
Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании
Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика
Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет
Недвижимость
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение