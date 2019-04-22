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Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,52%, составив $65,61 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 2,56% — до $73,81 за баррель.
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