Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,52%, составив $65,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 2,56% — до $73,81 за баррель.