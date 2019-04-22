Нефть обеих марок продолжает дорожать, обновив максимумы с начала ноября 2018 г

Нефть обеих марок продолжает уверенно дорожать, обновив максимумы с начала ноября прошлого года на фоне сообщений о том, что США могут прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,02% — до 74,14 доллара за баррель, что является максимальной отметкой с 5 ноября 2018 года. Стоимость июньских фьючерсов на WTI росла на 2,59% — до 65,72 доллара, максимума с 1 ноября 2018 года.

Газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку иранской нефти в определенных объемах.