Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 576 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,49% — до отметки 1 266,95.