Рублю дали передышку: когда доллар пойдет вверх

Рубль продолжает укрепляться. Помогают российской валюте рост цен на нефть и интерес иностранных инвесторам к российским облигациям федерального займа. К тому же на конец апреля приходится период налоговых выплат. Аналитики ожидают, что рубль в ближайшее время подорожает до отметки 62 рубля за доллар.

Рубль опять укрепляется. По данным на 13.54 мск на московской бирже курс доллара составил 68,8 рублей (минус 0,24 копейки). Курс евро — 71,78 (минус 0,26 копеек).

При этом на открытии торгов сегодня динамика была более ярко выраженной. Так, курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,88 рубля. Курс евро снизился на 15 копеек и достиг отметки 71,90 рубля.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 апреля равен 63,96 рублей, а курс евро — 71,92 рублей.

Таким образом, по данным официальных торгов ЦБ, американская валюта подешевела на 8 копеек.

Рубль укрепляется уже вторую неделю на фоне многомесячных максимумов нефти, а также в преддверии очередных аукционов ОФЗ (облигаций федерального займа).

Стоимость нефти на мировых рынках в понедельник продолжила расти.

К 14.15 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на Brent выросла на 2,28% до $73,61 за баррель. Дорожает нефть WTI и на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), торгуясь выше $65 за баррель.

Цены на базовые сорта подскочили после новостей, что США планируют накладывать санкции на все страны, которые покупают нефть у Ирана, без исключений. Bloomberg сообщил, что госсекретарь Майк Помпео объявит об этом решении уже 22 апреля. В настоящее время Китаю, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии разрешено покупать иранскую нефть без риска попасть под санкции.

Рубль поддерживает и невероятно высокий спрос на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — нерезиденты конвертируют доллары в рубли для покупки ОФЗ.

Интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов растет. Так, доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ выросла к концу марта 2019 года до 26,2% с 25,5% в конце февраля, что является пиком для последних 1,5 лет.

Высокий спрос на госдолг позволил Минфину за первые три недели апреля выполнить 57% плана заимствований на второй квартал 2019 года. Гособлигации были выкуплены почти на 345 млрд из запланированных до конца июня 600 млрд руб. План заимствований на год составляет почти 2,4 трлн рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн рублей.

К тому же, в России продолжается период налоговых выплат. На 25 апреля приходится уплата НДПИ, НДС и акцизов, 29 апреля пройдет уплата налога на прибыль. Период налоговых выплат создает дополнительное давление на валюту, поскольку экспортеры продают свою выручку.

«Рубль продолжил укрепление в понедельник под влиянием обменных операций отечественных экспортеров: им необходимо конвертировать валютную выручку и уплатить 25 апреля порядка 0,5 трлн рублей», — комментирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В пятницу, 26 апреля, ЦБ объявит ключевую ставку. Не исключено, что ЦБ заявит о перспективах ее снижения. Это поддержит спрос на ОФЗ и, соответственно, российскую валюту.

«Участники рынка ожидают снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы и спешат приобрести ОФЗ по выгодным условиям», — отметил Николаев.

По его мнению, очередной аукцион регулятора в среду окажется таким же успешным как и предыдущие.

«Все это на фоне отсутствия санкционной риторики со стороны США будет способствовать дальнейшему укреплению курса до отметки в 63 рубля за доллар в ближайшее время, после чего можно будет ожидать небольшой коррекции. Тем не менее, диапазон 63-64 рублей за доллар выглядит достаточно адекватным», — прогнозирует эксперт.

«В ближайшие 3-6 месяцев на мировых рынках нет особых причин ни для укрепления доллара, ни для укрепления евро — из-за мягкой политики двух главных мировых центробанков, Федрезерва США ЕЦБ , деньги начинают все активнее притекать на развивающиеся рынки. Из-за этого формируются тренды удорожание по валютам ЮАР, Индии, Китая, Индонезии, и России — тоже в этом ряду, причем едва ли не на первом месте», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Российские бумаги предлагают идеальное сочетание доходности под 8,5% годовых с гарантиями в виде международных резервов страны почти $0,5 трлн.

«Хотя они у нас уже почти все в евро, в золоте, в юанях, а не в долларах, и это ещё больший плюс, потому что и МВФ, и большинство экспертов ждут, что доллар подешевеет на 10-15% в ближайшие год-два», — говорит аналитик.

Стоимость курса доллара сейчас регулируется также и рядом благоприятных геополитических факторов.

Так, по словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, на фоне ослабления санкционной риторики надежды инвесторов могут быть связаны с возможным потеплением отношений России с Украиной после победы на президентских выборах Владимира Зеленского

Однако неопределенность из-за санкций все же сохраняется, поэтому пока можно рассчитывать лишь на незначительное укрепление рубля в пределах 63 за доллар. Курс евро в основном следует за долларом, при том что сам евро слаб к американской валюте из-за низких темпов роста европейской экономики и торгуется около $1,125. Курс евро в ближайшее время может снизиться до 71 руб. /€.