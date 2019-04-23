Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.72
$
63.95
71.67
71.95
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.95
72.64
Индексы и котировки Brent
74.11
+0.09 Золото
1272.67
–0.03 РТС
1279.48
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.04
1.1246
–0.0017
08.04
1.1264
19.04
09.04
28.03

Курс доллара: ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубля 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил на 24 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7906 рубля, что на 0,46 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 2,43 копейки, до 71,7453 рубля.
ТАСС: последние новости
Минэкономразвития повысило прогноз добычи нефти в России в 2019 году до 558 млн т Число погибших на дорогах Москвы с 2004 года снизилось в 2,5 раза Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба спорного российского мегапроекта
Крым отрубили от российского электричества139
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы77
В России появится новый стандарт качества продуктов1
Белоруссия нашла замену российской нефти220
Видео
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Дебаты не спасли: почему падает гривна
Экономика Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение