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Курс доллара: ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубля
ТАСС
+
ещё 6
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Банк России
установил на 24 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7906 рубля, что на 0,46 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 2,43 копейки, до 71,7453 рубля.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
Минэкономразвития повысило прогноз добычи нефти в России в 2019 году до 558 млн т
Число погибших на дорогах Москвы с 2004 года снизилось в 2,5 раза
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